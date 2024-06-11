Брянский суд оштрафовал женщину за мошенничество с чернобыльскими выплатами

Суд оштрафовал жительницу Брянской области на 100 тысяч рублей за мошенничество с чернобыльскими выплатами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Приговор выслушала 35-летняя женщина.

В 2012–2024 годах женщина предоставила в компетентные органы недостоверные сведения о постоянном проживании в одном из сел Навлинского района. На их основании она получила социальные выплаты на себя и своих малолетних детей. Она незаконно получила более 426 тысяч рублей.

Суд обязал виновную выплатить 100 тысяч рублей, а также возместить причинённый ущерб. Приговор не вступил в законную силу.