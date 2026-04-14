Происшествия

2026, 14 апреля 17:30
Брянский суд рассмотрит дело о госизмене
Брянский суд рассмотрит дело о госизмене и незаконном пересечении госграницы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Брянский областной суд вынесет приговор по уголовносу делу о покушении на государственную измену и незаконное пересечение госграницы. В преступлении обвинили 20-летнего жителя Краснодара.

По версии следствия, в августе 2025 года молодой человек решил вступить в ряды вооруженного формирования, участвующего в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных Сил Российской Федерации. При попытке пересечения государственной границы парня задержали правоохранители.

Читайте также

Дело об убийстве 14-летней давности рассмотрит брянский суд
14 апреля 16:41
Дело об убийстве 14-летней давности рассмотрит брянский суд
Юные брянские учёные поучаствовали во всероссийском фестивале
14 апреля 16:16
Юные брянские учёные поучаствовали во всероссийском фестивале
Брянская школьница стала призёром всероссийской олимпиады по биологии
14 апреля 16:13
Брянская школьница стала призёром всероссийской олимпиады по биологии

