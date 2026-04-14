Брянский суд рассмотрит дело о госизмене

2026, 14 апреля 17:30

Брянский суд рассмотрит дело о госизмене и незаконном пересечении госграницы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский областной суд вынесет приговор по уголовносу делу о покушении на государственную измену и незаконное пересечение госграницы. В преступлении обвинили 20-летнего жителя Краснодара.

По версии следствия, в августе 2025 года молодой человек решил вступить в ряды вооруженного формирования, участвующего в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных Сил Российской Федерации. При попытке пересечения государственной границы парня задержали правоохранители.