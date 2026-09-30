Брянский суд отправил на 15 лет в колонию москвича за госизмену

2026, 30 сентября 12:12

Брянский суд отправил на 15 лет в колонию москвича за госизмену. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский областной суд рассмотрел уголовное дело о государственной измене. Приговор выслушал 57-летний житель города Москвы.

С марта по апрель прошлого года фигурант на своём автомобиле ездил в Брянскую область и собирал сведения, в том числе составляющих государственную тайну. За денежное вознаграждение он передавал информацию представителю спецслужбы Украины. Преступление выявили сотрудники УФСБ.

Суд приговорил виновного к 15 годам в колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей, а также ограничил свободу на полтора года. В доход государства обращены мобильные телефоны осуждённого, деньги с продажи автомобиля, а также свыше 16 тысяч рублей, находившиеся на банковском счёте и преступный доход на более чем 8 000 рублей. Решение не вступило в законную силу.