Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Брянский суд отправил на 15 лет в колонию москвича за госизмену

2026, 30 сентября 12:12
Брянский суд отправил на 15 лет в колонию москвича за госизмену
Источник фото

Брянский суд отправил на 15 лет в колонию москвича за госизмену. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Брянский областной суд рассмотрел уголовное дело о государственной измене. Приговор выслушал 57-летний житель города Москвы. 

С марта по апрель прошлого года фигурант на своём автомобиле ездил в Брянскую область и собирал сведения, в том числе составляющих государственную тайну. За денежное вознаграждение он передавал информацию представителю спецслужбы Украины. Преступление выявили сотрудники УФСБ. 

Суд приговорил виновного к 15 годам в колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей, а также ограничил свободу на полтора года. В доход государства обращены мобильные телефоны осуждённого, деньги с продажи автомобиля, а также свыше 16 тысяч рублей, находившиеся на банковском счёте и преступный доход на более чем 8 000 рублей. Решение не вступило в законную силу.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Руководителя брянского сельхозпредприятия обвиняют в гибели сотрудника
30 сентября 14:54
Руководителя брянского сельхозпредприятия обвиняют в гибели сотрудника
График движения поезда Брянск — Жуковка изменится в октябре
30 сентября 14:31
График движения поезда Брянск — Жуковка изменится в октябре
Брянские педагоги стали призёрами конкурса «Сердце отдаю детям»
30 сентября 14:10
Брянские педагоги стали призёрами конкурса «Сердце отдаю детям»

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16668) брянск (7246) ДТП (2882) ГИБДД (2450) прокуратура (2199) уголовное дело (2143) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1735) мчс (1583) коронавирус (1272) дороги (1159)