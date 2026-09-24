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Культура

Солистки брянской вокальной студии поучаствовали во всероссийском проекте «МузыкаВместе»

2026, 24 сентября 14:35
Солистки брянской вокальной студии поучаствовали во всероссийском проекте «МузыкаВместе»
Источник фото

Солистки брянской вокальной студии поучаствовали во всероссийском проекте «МузыкаВместе». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

 

На прошлой неделе в городе Екатеринбург прошёл Международный фестиваль молодёжи. На территории международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» собрались порядка 10 000 участников из 191 страны и 89 регионов России. На площадке фестиваля состоялись почти 650 образовательных, деловых, культурных, спортивных и просветительских мероприятий. На одной сцене в рамках грандиозного концерта встретились звёзды российской и зарубежной эстрады. 

От Брянской области на фестиваль приехал 41 представитель, в том числе солистки вокальной студии «Модно‑народно» методического центра «Народное творчество»  Карина Белокопытова, Юлия Землякова и Дарья Ячменева. Они приняли участие в проекте известного музыканта и композитора Тимура Ведерникова «МузыкаВместе». Вместе с лучшими вокалисты фестиваля из России, Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего и Дальнего Востока они записали музыкальный клип.

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