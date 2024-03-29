Брянский суд отправил организатора нарколаборатории в тюрьму на 16 лет

Брянский суд приговорил организатора нарколаборатории к 16 годам колонии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский областной суд рассмотрел уголовное дело о производстве наркотиков и контрабанде запрещённых веществ. На скамье подсудимых оказался 31-летний житель Брянска.

Не позднее 22 мая 2023 года мужчина купил в интернете лабораторное оборудование. У себя дома с его помощью он сделал наркотическое средство – мефедрон – массой более 90 граммов. Также в Сети обвиняемый приобрел у неустановленного лица около килограмма прекурсоров наркотических средств. Из-за границы ему отправили посылку, но забрать он её не смог. Наркотики изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Суд приговорил виновного к 16 годам в колонии строгого режима и 350 тысяч рублей штрафа. Решение не вступило в законную силу.