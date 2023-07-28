Брянский суд отправил в колонию двух стримеров для истязание человека

Брянский суд приговорил стримеров к семи годам в колонии на двоих за истязание жителя Ярославля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Брянска рассмотрел уголовное дело об истязании. На скамье подсудимых оказались 22-летний и 23-летний брянцы.

С апреля 2020 года по сентябрь 2021 года молодые люди в прямом эфире издевались над жителем Ярославля, который находится от них в материальной зависимости. За это они получали «донаты» от зрителей.

Суд признал стримеров виновными. Они отправятся в колонию на 3 года 10 месяцев и 3 года 7 месяцев соответственно. Приговор не вступил в законную силу.