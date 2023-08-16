Брянский суд отправил в колонию курьера телефонных мошенников

Курьер телефонных мошенников из Новокузнецка отправится в колонию за обман двух жительниц Клинцов. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 19-летний житель города Новокузнецка Кемеровской области.

Днем 18 мая 2023 года молодой человек вместе со своим знакомым приехал в город Клинцы Брянской области. По поручению неизвестного работодателя из мессенджера они забрали у двоих пожилых жительниц 480 000 рублей. Неизвестные сообщили пенсионерам о попавших в беду родных и потребовали деньги.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых. Деньги у них изъяли и вернули потерпевшим.

Суд отправил виновного на два года в колонию общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении соучастника ещё рассматривается судом.