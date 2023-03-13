Брянский суд отправил в колонию наркосбытчицу из Калуги

Брянский суд на восемь лет в тюрьму наркосбытчицу из Калуги. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. На скамье подсудимых оказалась 38-летняя жительница Калужской области.

Женщина приехала в Брянск из Калуги, где сделала «закладку» с наркотиком. Около следующего тайника с запрещённым веществом обвиняемую задержали сотрудники полиции. Около 20 грамм наркотиков стражи порядка изъяли.

Суд приговорил виновную к восьми с половиной годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.