Брянский суд отправил в колонию наркосбытчика из Людиново

Брянский суд отправил в колонию на девять лет наркосбытчика из Людиново. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о покушении на незаконный оборот запрещённых веществ. Приговор выслушал 34-летний житель города Людиново Калужской области.

Мужчина получил от соучастника из интернета координаты тайника с наркотиками. В Брянском районе 17 ноября прошлого года он забрал партию PVP массой почти 400 грамм. По указанию куратора фигурант должен был отвезти наркотики в Ржев Тверской области.

Довести преступление до конца ему не дали стражи порядка. Наркотики полицейские изъяли.

Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.