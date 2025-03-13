Брянский суд отправил в колонию ростовчанина за убийство человека

Брянский суд отправил в колонию на 10 лет ростовчанина за убийство человека. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве. На скамье подсудимых оказался 60-летний житель Ростовской области.

31 октября прошлого года пьяный мужчина был в доме брата своей сожительницы в селе Карповка Выгоничского района. Мужчины поссорились. Во время драки фигурант ударил хозяина дома ножом в грудь, Потерпевший умер на месте от повреждения сердца и аорты.

Подсудимый признал себя виновным. Суд приговорил его к 10 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.