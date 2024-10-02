Брянский суд отправил в колонию шесть человек за серию краж из ломбардов

Брянский суд отправил в колонию шесть человек за серию краж денег и украшений из ломбардов и банкоматов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Погарский районный суд рассмотрел уголовное дело о серии краж. Приговор выслушали трое жителей Брянщины и трое жителей Астраханской области.
С 2019 по 2021 год участники организованной группы похитили из ломбардов и терминалов оплаты банков в Погарском районе, Брянска, Ульяновска и Астрахани ювелирные изделия и деньги. Ущерб превысил 23,5 млн рублей. Также они повредили имущество на более чем 25 тысяч рублей.
Суд отправил виновных в колонию общего режима на сроки от четырёх с половиной до восьми с половиной лет.
Осужденные оспорили приговор. Но апелляционная инстанция Брянского областного суда жалобы отклонила. Приговор вступил в силу.
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