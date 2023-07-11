Брянский суд отправил в колонию водителя за смертельную аварию

Брянский суд отправил в колонию 24 -летнего водителя, сбившего насмерть человека и сбежавшего с места аварии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Злынковского района рассмотрел уголовное дело о смертельной аварии. На скамье подсудимых оказался 24-летний мужчина.

22 января водитель за рулём «ГАЗ 27181» в городе Злынке нарушил правила дорожного движения и наехал на лежащего на дороге человека. С места происшествия автомобилист скрылся. 25-летний потерпевший умер на месте.

Суд приговорил виновного к двум с половиной годам в колонии-поселении. Решение не вступило в законную силу.