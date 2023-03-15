Брянский суд озвучил приговор по делу о сбыте 21 килограмма наркотиков

Брянский суд озвучил приговор жителю Смоленской области за сбыт 21 килограмма наркотиков и повреждение автомобиля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суземский районный суд вынес приговор по уголовному делу о попытке сбыта особо крупной партии наркотиков и повреждение автомобиля. На скамье подсудимых оказался 24-летний житель Смоленской области.

21 апреля прошлого года мужчина сделал шесть «закладок» с наркотиком около деревни Гаврилова Гута Суземского района. Довести преступление до конца ему не дали сотрудники правоохранительных органов. Стражи порядка изъяли из незаконного оборота более 21,5 килограмма запрещённого вещества.

Кроме того, в марте 2022 года в городе Рославль Смоленской области фигурант умышленно повредил автомобиль марки «ВАЗ-21213», причинив ущерб на сумму свыше 95 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к 8 с половиной годам колонии и штрафом в 100 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.