Брянский суд озвучил приговор по убийству пятилетней давности

Брянский областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве двух мужчин пятилетней давности. об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский областной суд рассмотрел уголовное дело об убийстве и использовании поддельных документов. На скамье подсудимых оказались 40-летний и 35-летний жители Брянска.

8 ноября 2017 года во дворе дома 65 по улице Литейной в областном центре произошёл конфликт между ранее знакомыми мужчинами. От огнестрельного ранения один из них погиб. В ответ двое подсудимых и ранее осужденный мужчина напали на стрелявшего и его знакомого. От полученных травм они умерли.

Фигуранты скрылись и объявлены в розыск. Почти пять лет они скрывались, используя поддельные паспорта. В сентябре прошлого года оперативники уголовного розыска задержали их в Подмосковье.

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимых виновными. Суд назначил каждому по 17 с половиной лет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Третий соучастник в 2018 году отправился в тюрьму на 17 лет.