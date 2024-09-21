Брянский суд рассмотрел дело о травмировании ребёнка при падении забора

Брянский суд вынесен приговор по делу о травмировании ребёнка при падении ограждения в городском парка. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью ребёнка. Приговор выслушал бывший заместитель директора Городского объединения парков культуры и отдыха.

Фигурант должен был следить за технической исправностью и безопасностью инфраструктуры парка Бежицком районе Брянска. Он знал об опасном для посетителей металлическом заборе, но не организовал его реконструкцию, демонтаж или запрет нахождения людей рядом.

Вечером 9 июня 2021 года секция забора упала на ребёнка, причинив тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил виновного к году лишения свободы условно. Решение не вступило в законную силу.