Брянский суд рассмотрел дело об убийстве пожилой женщины

Суд отправил в колонию на 10 лет брянца, убившего тещю и ранившего жену и сына. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийстве и причинению телесных повреждений в отношении 44-летнего уроженца Узбекской ССР. 26 марта 2022 года пьяный мужчина в квартире по улице Луначарского поссорился с гражданской супругой. На почве ревности он угрожал женщине убийством и нанес несколько ран.

В конфликт вмешалась теща. Пожилую женщину, пытавшеюся защитить свою дочь, фигурант дважды ударил ножом в шею и груд. Пенсионерка умерла в тот же вечер. Кроме того, мужчина ранил сына-подростка, который встал на защиту родных.

Суд приговорил виновного к 10 годам в колонии строгого режима.