Брянский суд рассмотрит дело нелегальных банкиров
Четверо брянцев, обвиняемых в нелегальной банковской деятельности, предстанут перед судом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о незаконных банковской деятельност и образование юридического лица, а также неправомерном обороте денег.
По версии следствия, с 2013 по 2023 год четверо обвиняемых проводили незаконные банковские операции по обналичиванию денег. Они использовали реквизитов подконтрольных юридических фирм. На подставных лиц фигуранты создали 34 фиктивных организации.
За свои услуги соучастники получали вознаграждение. Доход превысил 16,9 млн рублей.
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