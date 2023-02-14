Брянский суд рассмотрит дело нелегальных банкиров

Суд Брянска вынесет приговор пятерым нелегальным банкирам. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянские следователи завершил расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, создании фиктивных фирм и неправомерном обороте денег. В преступлении обвиняют трёх женщин и двух мужчин из Брянска.

По версии следствия, с 2015 по 2022 год злоумышленники зарегистрировали в регионе и в Москве 16 фирм-однодневок. Эти юридические лица финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли. Фигуранты подыскивали клиентов, которые перечисляли деньги на счета этих фирм под видом покупки стройматериалов или оплаты услуг в сфере строительства. Теневые банкиры обналичивали деньги и передавали клиентам. Себе они оставляли вознаграждение от 4 до 11 % от суммы.

Злоумышленники извлекли доход более 10 млн рублей, а оборот превысил 260 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Бежицкий районный суд города Брянска.