Брянский суд рассмотрит дело о банде наркоторговцев

Бежицкий районный суд рассмотрит уголовное дело о банде торговцев наркотиками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В Брянской области правоохранители завершили расследование уголовного дела о покушении на сбыт особо крупной партии наркотиков. В организованную группу входили пять мужчин и три женщины в возрасте от 18 до 31 года из Тверской, Челябинской, Брянской, Смоленской областей, города Орла и Ставропольского края.

По версии следователей, с августа 2021 года по февраль 2022 года участники банды с помощью «закладок» пытались сбыть более 4,5 килограмма запрещенного вещества в Брянской и Тверской областях. Но преступление пресекли стражи порядка.

Фигурантам предъявлено обвинение. Уголовное дело рассмотрит Бежицкий районный суд города Брянска.