Брянский суд рассмотрит дело о коммерческом подкупе

Специалиста по закупкам из брянской фирмы ждёт суд за получение взятки в 139 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о коммерческом подкупе. Приговор выслушает бывшая сотрудница фирмы. По версии следствия, ведущий специалист по закупкам общества с ограниченной ответственностью с сентября 2018 по сентябрь 2020 года получила от представителя другой фирмы более 139 тысяч рублей. За это фигурантка помагала компании выиграть аукцион по закупке автомасел.