Брянский суд рассмотрит дело о коммерческом подкупе
Специалиста по закупкам из брянской фирмы ждёт суд за получение взятки в 139 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд рассмотрит уголовное дело о коммерческом подкупе. Приговор выслушает бывшая сотрудница фирмы. По версии следствия, ведущий специалист по закупкам общества с ограниченной ответственностью с сентября 2018 по сентябрь 2020 года получила от представителя другой фирмы более 139 тысяч рублей. За это фигурантка помагала компании выиграть аукцион по закупке автомасел.
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