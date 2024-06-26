Брянский суд рассмотрит дело о контрабанде леса

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде леса на полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской таможни.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде леса из Белоруссии в Россию. Расследование проводили сотрудники Брянской таможни. В ведомстве выяснили, что предприниматель из Минской области незаконно пытался ввезти более 37 кубометров пиломатериала из сосны на сумму около полумиллиона рублей. Бизнесмен не зарегистрировал древесину, чтобы не платить налоги в России. При таможенном оформлении он предоставил документы с недостоверной информацией о месте разгрузки и получателе товара. Он хотел продать лесоматериалы без контроля уполномоченных органов.

«В настоящий момент дознание по нему окончено, прокурором утвержден обвинительный акт, дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы или штраф от 300 тысяч до миллиона рублей», – уточнил заместитель начальника Брянской таможни Сергей Шульгин.