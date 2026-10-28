Кражу аккумулятора от электросамоката раскрыли оперативники в Погарском районе

2026, 28 октября 11:58

Кражу аккумулятора от электросамоката раскрыли оперативники в Погарском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 34-летняя жительница Пожарского района. С её электросамоката, оставленного в подъезде, пропал аккумулятор.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к краже причастны 19-летний местный житель и его 21-летний товарищ, проживающие неподалёку.

Ночью парни проникли в подъезд многоквартирного дома. Они демонтировали со стоящего под лестницей электросамоката блок питания. Затем подозреваемые установили запчасть на принадлежащий им аналогичный транспорт.

Похищенный аккумулятор полицейские вернули владелице. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража».