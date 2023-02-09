Брянский суд рассмотрит дело о мошенничестве почти на восемь млн рублей

Суд Брянска рассмотрит дело о крупном мошенничестве почти на восемь млн рублей. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Следственное управление УМВД России по городу Брянску завершило расследование уголовного дела о крупном мошенничестве. В преступлении обвиняют 43-летнего учредителя организаций в областном центре.

По версии следствия, фигурант запретил своим работникам оплачивать часть товаров, поступающих из фирм-контрагентов. Поставщикам же он сообщал об отсутствии на счетах денег.

Почти за три года мужчина, используя служебное положение, похитил товары пяти фирм-контрагентов. Их стоимость составила около 7 866 000 рублей.

Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.