Брянский суд рассмотрит дело о полсотни краж продуктов из пяти магазинов

Перед судом предстанет брянец, обвиняемых в 53-х кражах продуктов из пяти магазинов города. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Володарский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о 53-х кражах. В преступлениях обвиняют 30-летнего жителя областного центра.

По версии дознания, с апреля по ноябрь прошлого года мужчина похитил продукты и бытовую химию из магазинов в Володарском, Бежицком и Фокинском районах Брянска. Пяти сетевым торговым организациям он причинил ущерб на более чем 290 тысяч рублей. Похищенное мужчина продавал.

Ранее фигурант неоднократно был судим за аналогичные преступления.

Суд заключил его под стражу.