Брянский суд рассмотрит дело о превышении должностных полномочий и получении взятки

Инженер муниципального учреждения Брянска обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о превышении должностных полномочий и получении взятки. В преступлении обвиняют 45-летнего инженера по надзору за строительством муниципального учреждения областного центра.

По версии следствия, с мая по декабрь 2019 года мужчина получил от представителя подрядной организации 160 тысяч рублей. За это он должен был обеспечить беспрепятственную приемку построенного детского сада в Советском районе. А в 2020–2021 годах фигурант превысил свои должностные полномочия и подписал акты приёмки работ по строительству спортивно-оздоровительного комплекса в Бежицком районе от имени учреждения. Из-за этого подрядчик похитил более 8,2 млн рублей.

Преступление выявили оперативники УФСБ России по Брянской области и работники прокуратуры.