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Брянский суд рассмотрит дело о взятке инспекторам от пьяного водителя

2023, 30 августа 16:32 Происшествия
Брянский суд рассмотрит дело о взятке инспекторам от пьяного водителя
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Брянский суд рассмотрит дело о взятке в 80 тысяч рублей инспекторам ДПС от пьяного водителя. Об эмо сообщили в региональном следственном комитете. 

Брянские следователи направили в суд уголовное дело о даче взятки сотруднику полиции. В преступлении обвинили 38-летнего жителя города Сельцо.

По версии следствия,  поздно вечером 20 июля мужчину за рулем автомобиля остановили инспекторы ДПС в Бежицком районе города Брянска для проверки документов. Подозреваемый оказался пьян. Чтобы избежать наказания, он решил откупиться от стражей порядка. Он передал полицейским 80 тысяч рублей за несоставление протокола. Но правоохранители деньги не взяли.

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