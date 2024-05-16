Брянский суд рассмотрит дело о взятке сотруднику Росприроднадзора от руководителя регоператора. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Советский районный суд Брянска рассмотрит дело о получении взятки и злоупотреблении полномочиями. В преступлении обвиняют бывшего замруководителя межрегионального управления Росприроднадзора.

По версии следствия, с марта 2022 года по июнь 2023 года фигурант получил от гендиректора организации-оператора по обращению с отходами в Брянской области 146 тысяч рублей за общее покровительство и непроведение проверок.

Из-за бездействия контролирующего органа, возглавляемого обвиняемым, был допущен перелимит размещения мусора на полигоне твердых бытовых отходов в посёлке Большое Полпино Брянска. Это повлекло загрязнение прилегающих земель лесного фонда. Ущерб окружающей среде превысил 13 млн рублей.

В отношении взяткодателя уголовное дело рассматривает суд.