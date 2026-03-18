Происшествия

Брянский суд рассмотрит дело о хищении из бюджета свыше 9,6 млн рублей

2026, 18 марта 13:50
Брянский суд рассмотрит дело о хищении из бюджета свыше 9,6 млн рублей
Брянский суд рассмотрит дело о хищении из бюджета свыше 9,6 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушают учредитель автономной некоммерческой организации центра социальной помощи и двое сотрудниц.

По версии правоохранителей, с августа 2017 года по март 2025 года фигуранты вместе с директором организации предоставляли в региональный департамент социальной политики и занятости населения поддельные документы о якобы оказанных 70 гражданам социальных услугах. На расчётный счёт организации за это поступила компенсация за социальное обслуживание в рамках национального проекта «Демография».Из бюджета было похищено свыше 9,6 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД. На имущество обвиняемых наложен арест.

В отношении бывшего директора организации уголовное дело также направлено в суд.

