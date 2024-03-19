Брянский суд рассмотрит дело о хранении наркотиков и убийстве человека

Перед брянским судом предстанет 45-летний житель деревни, обвиняемый в хранении наркотиков и убийстве пасынка. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Карачевский районный суд рассмотрит уголовное дело о причинении смертельных травм и хранении наркотиков. В преступлении обвиняют 45-летнего жителя деревни Грибовы Дворы.

По версии правоохранителей, поздно вечером 28 ноября прошлого года пьяный мужчина в своём доме поссорился с 21-летним сыном своей сожительницы. Он ударил парня ножом в бедро, повредив бедренную артерию и вену. Потерпевший умер от потери крови в больнице.

Кроме того, в августе 2023 года фигурант нашёл дикорастущий куст конопли. Он принёс растение домой и подготовил для личного употребления. Более 40 граммов наркотиков изъяли стражи порядка.

Обвиняемый ждёт решения суда под стражей.