Брянский суд рассмотрит дело о хранении наркотиков и убийстве человека

Перед брянским судом предстанет 45-летний житель деревни, обвиняемый в хранении наркотиков и убийстве пасынка. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Карачевский районный суд рассмотрит уголовное дело о причинении смертельных травм и хранении наркотиков. В преступлении обвиняют 45-летнего жителя деревни Грибовы Дворы.
По версии правоохранителей, поздно вечером 28 ноября прошлого года пьяный мужчина в своём доме поссорился с 21-летним сыном своей сожительницы. Он ударил парня ножом в бедро, повредив бедренную артерию и вену. Потерпевший умер от потери крови в больнице.
Кроме того, в августе 2023 года фигурант нашёл дикорастущий куст конопли. Он принёс растение домой и подготовил для личного употребления. Более 40 граммов наркотиков изъяли стражи порядка.
Обвиняемый ждёт решения суда под стражей.
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