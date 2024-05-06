Брянский суд рассмотрит дело об обманутых дольщиках на 440 млн рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о неправомерном привлечении денег граждан для строительства. В преступлении обвиняют 48-летнего руководителя строительных организаций региона.

По версии следствия, с декабря 2016 года по октябрь 2023 года фигурант получил от участников долевого строительства более 440 млн рублей для возведения двух многоквартирных домов в поселке Мичуринский Брянского района. До сих пор дома не введены в эксплуатацию.

Кроме того, с декабря 2020 года по март 2024 года застройщик сокрыл более 9 млн 700 тысяч рублей, полученных одной из своих организаций. По решению суда эти деньги От действий застройщика пострадало более 260 дольщиков. Строительство многоквартирных домов в настоящее время возобновлено. Суд также арестовал имущество обвиняемого на сумму более 30 млн рублей.