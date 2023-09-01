Брянский суд рассмотрит дело об убийстве директора рынка 18-летней давности одним из участников банды «Саранские». Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следовател направили в суд уголовное дело об убийстве директора центрального городского рынка, совершенное в 2005 году. В преступлении обвиняют 45-летнего уроженца Мордовской АССР.

По версии правоохранителей, мужчина входил в силовое звено банды «Саранские». Поздно вечером 24 сентября 2005 года генеральный директор МУП «Комплекс» Ищенко, осуществлявший организацию работы центрального рынка города Брянска, на своем автомобиле оставил машину на парковке и направился домой.

Около дома 78 по проспекту Станке Димитрова фигурант получил по рации от сообщников информацию о приближении к нему жертвы. Обвиняемый выстрелил из переделанного огнестрельного пистолета марки «Парабеллум» в спину потерпевшего. Ищенко умер на месте происшествия.

Материалы уголовного дела направили в суд.