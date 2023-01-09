Брянский суд рассмотрит дело об убийстве пожилой женщины в отношении жителя Подмосковья. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Прокурором Дятьково отправил в суд уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Московской области. Мужчину обвиняют в убийство.

По версии следствия, в августе 2022 года фигурант приехал в гости к своей знакомой в поселок Любохна Дятьковского района и стал с ней жить. 3 октября пьяный мужчина поссорился с 65-летней матерью сожительницы. Пенсионерку обвиняемый не менее 17 раз ударил ножом в голову, шею, тело и конечности. От полученных травм женщина умерла на месте.

Мужчине грозит до 15 лет колонии. Уголовное дело рассмотрит Дятьковский городской суд.