Брянский суд рассмотрит дело об убийстве пожилой женщины
Брянский суд рассмотрит дело об убийстве пожилой женщины в отношении жителя Подмосковья. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Прокурором Дятьково отправил в суд уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Московской области. Мужчину обвиняют в убийство.
По версии следствия, в августе 2022 года фигурант приехал в гости к своей знакомой в поселок Любохна Дятьковского района и стал с ней жить. 3 октября пьяный мужчина поссорился с 65-летней матерью сожительницы. Пенсионерку обвиняемый не менее 17 раз ударил ножом в голову, шею, тело и конечности. От полученных травм женщина умерла на месте.
Мужчине грозит до 15 лет колонии. Уголовное дело рассмотрит Дятьковский городской суд.
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