Брянский суд рассмотрит дело об убийстве

По версии правоохранителей, утром 9 апреля женщина во дворе частного дома по улице 307-й Дивизии поссорилась с сожителем. Обвиняемая ударила мужчину ножом в грудь. Потерпевший умер на месте.

За шаг до юбилея Как отметят 1160-летие Смоленска? Чуть больше месяца остаётся до 25 сентября -даты, которая официально считается днём города Смоленска. Напомним, что в этом году городу исполняется 1160 лет, также будет отмечаться 80-летие освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Однако торжества, посвящённые юбилею Смоленска, начались задолго до вышеозначенный даты. А площадки для празднования развернулись не только в областном

От площади до площадок Какие проекты планируют реализовать в областном центре? На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин провёл встречи с жителями всех трёх районов Смоленска и ответил на заданные вопросы. Значительная их часть касалась ЖКХ, ремонта дорог, благо-устройства общественных территорий, оборудования детских и спортплощадок, а также работы социальных учреждений. О результатах встреч глава региона рассказал смолянам, уточнив, что

Новый учебный год — в новых кабинетах С первого сентября ученики школы-гимназии в Ярцеве сядут за парты в обновлённых кабинетах. Благодаря участию в программе «Модернизация школьных систем образования» был проведён масштабный капремонт основного и малого зданий школы. Отметим, что на сегодняшний день здесь получают знания около 550 учеников. За 70-летнюю историю основного здания это его первый основательный ремонт. Капремонт в гимназии стартовал

Что бы почитать? В Вяземском, Новодугинском и Холм-Жирковском районах в этом году откроются модельные библиотеки. Новостью поделился врио губернатора Василий Анохин. Модернизация этих библиотек по модельному стандарту ведётся в рамках нацпроекта «Культура» и должна завершиться до начала октября. Как подчеркнул глава региона, при посещении районов, где подобные библиотеки уже появились, он отмечал востребованность таких многофункциональных центров у представителей

Кадры для АПК и медицины Ремонт ЦРБ, подготовка специалистов для сельского хозяйства и повышение качества воды. Эти и другие темы были затронуты в ходе визита врио губернатора Василия Анохина в Демидовский район. Одной из точек маршрута главы региона стала местная ЦРБ. Учреждение здравоохранения сегодня нуждается в реконструкции и обновлении медицинского оборудования. Больничный городок районной больницы был сдан в 1985 году.