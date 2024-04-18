Брянский суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве на 7 млн рублей

Перед судом предстанут двое брянцев, обвиняемых в покушение на мошенничество на 7 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрит уголовное дело о покушении на мошенничество. Приговор выслушают 43-летний и 57-летний жители областного центра.

По версии следствия, с июня 2022 года по май 2023 года соучастники пытались получить от директора коммерческой организации 7 млн рублей. Они обещали передать деньги должностным лицам за непривлечение бизнесмена к уголовной ответственности. Предприниматель сообщил в полицию. И деньги фигурантам он передал под контролем правоохранителей.