Брянский суд вынес приговор по делу о госизмене 36-летнему уроженцу Республики Мордовия.

Брянский областной суд рассмотрел уголовное делу о покушении на государственную измену. На скамье подсудимых оказался 36-летний уроженец Республики Мордовия Михаил Глухов.

Мужчина хотел попасть на Украину и вступить в легион «Свобода России»* (*деятельность организации признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации).

Он выехал в Беларусь, но правоохранители выдворили его на территорию Брянской области. Тогда мужчина отправил украинской стороне свою анкету для участия в боевых действиях против России. Его задержал пограничный наряд Погрануправления ФСБ при попытке пересечь границу в Злынковском районе.

Свою вину подсудимый признал. Он рассказал, что поддался информационной пропаганде противника.

Суд отправил виновного на восемь лет в колонию строгого режима.