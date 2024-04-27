Брянский суд вынес приговор по делу о кражах из банка и ломбардов

Брянский суд отправил в колонию участников группы, похитивших из банка и ломбардов деньги и имущество на 23,5 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о серии краж. На скамье подсудимых оказались трое жителей Погарского района и трое жителей Астраханской области.

В 2019-2021 годах участники организованной группы похитили из ломбардов и терминалов оплаты банка в Погарском районе, Брянске, Ульяновске и Астрахани ювелирные изделия и деньги. Сумма ущерба превысила 23,5 млн рублей. Также фигуранты повредили имущество на более чем 25 тысяч рублей.

Суд отправил виновных в колонию на сроки от четырёх с половиной до восьми с половиной лет 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.