Брянский суд вынес приговор по делу о сбыте наркотиков в отношении мужчины и женщины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о хранении наркотиков и покушении на их сбыт. Приговор выслушали 33-летний и 32-летняя жители города Клинцы.

11 апреля сообщники получили сведения о тайнике с партией мефедрона массой более 490 граммов, предназначенной для сбыта. Фигуранты прибыли в Брянский район. Во время поиска тайника их задержали сотрудники полиции. При досмотре у обвиняемых стражи порядка изъяли мефедрон и метадон, которые они хранили для личного потребления.

Суд приговорил мужчину к шести годам и одному месяцу в колонии строгого режима, а женщину – к пяти годам и одному месяцу в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.