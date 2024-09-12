Брянский суд вынес приговор по делу о сбыте наркотиков в отношении мужчины и женщины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о хранении наркотиков и покушении на их сбыт. Приговор выслушали 33-летний и 32-летняя жители города Клинцы.
11 апреля сообщники получили сведения о тайнике с партией мефедрона массой более 490 граммов, предназначенной для сбыта. Фигуранты прибыли в Брянский район. Во время поиска тайника их задержали сотрудники полиции. При досмотре у обвиняемых стражи порядка изъяли мефедрон и метадон, которые они хранили для личного потребления.
Суд приговорил мужчину к шести годам и одному месяцу в колонии строгого режима, а женщину – к пяти годам и одному месяцу в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.
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