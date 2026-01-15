Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Брянский суд вынес приговор по делу о склонении подростков к потреблению наркотиков

2026, 15 января 17:28
Брянский суд вынес приговор по делу о склонении подростков к потреблению наркотиков
Брянский суд вынес обвинительный приговор по делу о склонении подростков к потреблению наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Суд Суражского района рассмотрел уголовное дело о склонении несовершеннолетних к потреблению наркотиков. Приговор выслушал 52-летний ранее судимый мужчина. 

Вечером 22 августа 2025 года в Сураже на улице фигурант предлагал подросткам 13 и 16 лет употребить наркотическое средство марихуану. Мальчики отказались.

Суд отправил виновного в колонию строгого режима на 10 лет. Приговор не вступил в законную силу.

