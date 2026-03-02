Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Хищение телефона мошенническим путём раскрыли оперативники в Брянске

2026, 02 марта 18:33
Хищение телефона мошенническим путём раскрыли оперативники в Брянске
Хищение телефона мошенническим путём раскрыли оперативники в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

В полицию обратилась 35-летняя жительница Бежицкого района Брянска. К ее сыну на улице подошёл мужчина и попросил одолжить мобильный телефон, чтобы позвонить. Юноша согласился.Мужчина, набрав номер, стал удаляться от владельца гаджета в сторону многоквартирного дома. Потерпевший успел зайти за ним в подъезд, но тот скрылся в одной из квартир. Злоумышленника парень не дождался. 

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к хищению причастен 23-летний житель областного центра. Ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал. Задержанный признался, что продал чужой телефон прохожему. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

