Брянский суд вынес приговор по делу о смертельной аварии

Суд отправил в колонию виновного с смертельной аварии 19-летнего брянца. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Бежицкого района Брянска рассмотрел уголовное дело о смертельной аварии. Приговор выслушал 19-летний житель областного центра.

8 апреля 2024 года молодой человек за рулём AUDI 80 ехал по улице 22 Съезда КПСС с превышением скорости. Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта «ул. Металлистов» и сбил 28-летнюю женщину. Потерпевшая умерла от полученных травм в автомобиле скорой помощи.

Суд приговорил виновного к двум годам в колонии-поселении. Решение не вступило в законную силу.