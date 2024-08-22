Брянский суд вынес приговор по делу о взятке за «откос» от армии. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Володарский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о покушение на посредничество во взяточничестве. На скамье подсудимых оказались три жителя Брянска, в том числе и бывшие сотрудники военкомата.

Фигуранты дела выступили посредниками в передаче взятки пожилой женщиной. 140 тысяч рублей должностному лицу военного комиссариата она заплатила за незаконное освобождение внука от призыва в армию.

Суд оштрафовал каждого из фигурантов на один миллион рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Пенсионерку суд ранее оштрафовал на 150 тысяч рублей.