Брянский суд вынес приговор по делу об убийстве

Брянский суд вынес заочный приговор по делу об убийстве в отношении находящегося в розыске обвиняемого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. Приговор озвучили в отношении 53-летнего жителя Новозыбкова.

4 мая 2022 года мужчина пришёл в дом к своему знакомому и выстрелили в упор ему в грудь. От полученных травм потерпевший умер на месте. Фигурант с места преступления скрылся. Он находится в розыске.

Суд приговорил виновного к 10 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.