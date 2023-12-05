Брянский суд вынес приговор по «делу патологоанатомов»

Брянский суд вынес приговор по мошенничеству в сфере похоронного дела. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Суд Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничества организованной группой с причинением значительного ущерба. Приговор выслушали бывший заведующий патологоанатомическим отделением Брянской областной больницы №1», десять его подчиненным работникам и семи человек, оказывающим услуги в сфере похоронного дела.

Суд установил, что с апреля 2020 года по март 2021 года фигуранты брали деньги с родственников умерших под вымышленным предлогом ускоренной выдачи тела или работы в выходной день, аренды траурного зала, сохранения тела в стационаре отделения.

От рук обвиняемых пострадали более двухсот человек. Каждый из них передал от одной до девяти тысяч рублей за несуществующие услуги.

Бывшего заведующего отделения больницы суд приговорил к четырём годам в колонии общего режима. Один брянец, оказывающему ритуальные услуги, получил два года в колонии строгого режима. Остальным подсудимые отделались условным наказанием. Некоторым также назначены штрафы. Приговор не вступил в законную силу.