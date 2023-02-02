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Брянский суд вынес вердикт о деле трехлетней давности

2023, 02 февраля 08:27 Происшествия
Брянский суд вынес вердикт о деле трехлетней давности
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Брянский суд озвучил приговор по уголовному делу о причинении тяжёлых травм трехлетней давности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью в отношении 24-летнего мужчины.

Инцидент произошёл на улице Ленина посёлка Радица-Крыловка 8 декабря 2019 года. Молодой человек поссорился с 22- летним знакомым.

Фигурант, сидя за рулём своего Hyundai Elantra, начал движение.  Стоявший вплотную к машине оппонент упал. Затем обвиняемый намеренно наехал на ноги потерпевшему. Тот получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил виновного к полутора годам в колонии. Кроме того, ему предъявили гражданский иск на 170 тысяч рублей. А поскольку преступление было совершено с использованием автомобиля в качестве оружия – иномарку конфисковали. Приговор не вступил в законную силу.

 

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