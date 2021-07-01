Брянский военный суд признал виновными четверых военнослужащих

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Брянского гарнизона.

Как стало известно, осенью 2020 года четверо военнослужащих похитили крупные узлы и агрегаты боевых машин с территории парка техники военной части. Общая стоимость похищенного составила более 140 тысяч рублей.

Дело о краже раскрыли. Военнослужащие предстали перед судом, где их признали виновными в совершении преступления. Назначили наказание в пределах санкцией указанных статей уголовного кодекса.

Приговор уже вступил в законную силу.