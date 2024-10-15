Брянских болельщиков суд оштрафовал за хулиганство

Болельщиков из Сельцо суд оштрафовал на 100 тысяч рублей за нападение на фанатов из Брянска. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о хулиганство с применением насилия. Приговор выслушали 23-летний и 18-летний жители города Сельцо, а также 34-летний уроженец областного центра.

27 августа прошлого года в городе Сельцо после футбольного матча фигуранты избили фанатов другой команды.

Суд оштрафовал каждого из молодых людей на 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.