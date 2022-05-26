Брянское предприятие задолжало работникам почти шесть миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело.

Заработную плату за четыре месяца получили работники брянского коммерческого предприятия после вмешательства прокуратуры.

Надзорное ведомство выяснило, что предприятие не выплатило 42 работникам деньги с октября прошлого года по январь нынешнего. Долг превысил 5,6 млн рублей.

Ответственное за начисление денег должностное лицо привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Прокуратура также направила материалы в следственный комитет, где возбудили уголовное дело.

После этого фирма выплатила деньги сотрудникам, в том числе и компенсацию за несвоевременную оплату. Но расследование уголовного дела продолжается.