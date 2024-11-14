Брянского чиновника подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности
Чиновника Брянской горадминистрации подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянские правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности. В преступлении подозревают председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
По версии следствия, с июня 2021 года по октябрь 2024 года фигурант нарушил запрет о занятии бизнесом муниципальными служащими. Он организовал заключение контрактов на капремонт дорог в Брянске на более чем 240 млн рублей с фирмой, в которой он ранее занимал должность коммерческого директора. Лично и через доверенных лиц чиновник давал указания по производственным и финансовым вопросам.
Преступление выявили оперативники управления экономической безопасности УМВД. Следователи проводят комплекс процессуальных действий.