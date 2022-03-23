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Брянского пенсионера приговорили к тюрьме за хранение конопли

2022, 23 марта 19:18 Происшествия
Брянского пенсионера приговорили к тюрьме за хранение конопли
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Ранее он был судим за аналогичное преступление.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Красногорского района.

Мужчина купил и хранил дома для личного употребления более 150 грамм каннабиса и части растения конопли. Наркотики изъяли у него полицейские при обыске.

Ранее мужчина уже был судим за аналогичное нарушение закона. Он совершил преступление в период испытательного срока.

Суд приговорил его к трём с половиной годам исправительной колонии. Приговор не вступил в законную силу.

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