Брянского пенсионера приговорили к тюрьме за хранение конопли

Ранее он был судим за аналогичное преступление.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Красногорского района.

Мужчина купил и хранил дома для личного употребления более 150 грамм каннабиса и части растения конопли. Наркотики изъяли у него полицейские при обыске.

Ранее мужчина уже был судим за аналогичное нарушение закона. Он совершил преступление в период испытательного срока.

Суд приговорил его к трём с половиной годам исправительной колонии. Приговор не вступил в законную силу.