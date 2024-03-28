Брянского подростка подозревают в угоне машины

Брянские полицейские задержали 16-летнего парня, подозреваемого в угоне машины. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 39-летний житель областного центра. С парковки торгового центра в Советском районе пропал его автомобиль «ВАЗ».

Оперативники уголовного розыска обнаружили машину во дворах. Угонщик не справился с управлением и врезался в два припаркованных автомобиля.

Правоохранители задержали подозреваемого – 16-летнего уроженца Дятьковского района – около автовокзала. Юноша пояснил, что автомобиль завёл найденными в салоне ключами. Он планировал уехать домой и тренировать навыки вождения, чтобы сдать экзамен на получение водительских прав.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.